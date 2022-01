Delegati regionali, in Lombardia Violi (M5S) batte a sorpresa Pizzul (Pd). I dem: “Scelto dal centrodestra per eleggere Berlusconi al Colle” (Di martedì 11 gennaio 2022) Un piccolo caso politico ha accompagnato la scelta dei Delegati regionali della Lombardia per l’elezione del presidente della Repubblica. Oltre al governatore Attilio Fontana e al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (entrambi della Lega), l’assemblea del Pirellone ha Scelto di mandare a Roma – in rappresentanza delle opposizioni – il consigliere del Movimento 5 Stelle Dario Violi, già candidato presidente della Regione nel 2018. Violi ha raccolto 22 voti (il doppio degli 11 del gruppo M5S) staccando di cinque preferenze il nome indicato dal Pd, quello del capogruppo Fabio Pizzul, che si è fermato a 17 (i consiglieri dem sono 14). I voti per Fontana sono stati 47, quelli per Fermi 31. Viviana Beccalossi, del gruppo Misto, ne ha invece ottenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Un piccolo caso politico ha accompagnato la scelta deidellaper l’elezione del presidente della Repubblica. Oltre al governatore Attilio Fontana e al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (entrambi della Lega), l’assemblea del Pirellone hadi mandare a Roma – in rappresentanza delle opposizioni – il consigliere del Movimento 5 Stelle Dario, già candidato presidente della Regione nel 2018.ha raccolto 22 voti (il doppio degli 11 del gruppo M5S) staccando di cinque preferenze il nome indicato dal Pd, quello del capogruppo Fabio, che si è fermato a 17 (i consiglieri dem sono 14). I voti per Fontana sono stati 47, quelli per Fermi 31. Viviana Beccalossi, del gruppo Misto, ne ha invece ottenuti ...

Roberto_Fico : Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il #24gennaio alle ore 1… - you_trend : ?? #BREAKING L'elezione del Presidente della Repubblica comincerà il 24 gennaio alle 15:00. Lo ha reso noto il Presi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione… - Siciliano741 : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Delegati regionali eletti, 8 consigli regionali su 20: #PD|S&D: 8 #Lega|ID: 7 #FdI|ECR: 3 #FI|… - breakingnewss__ : #CorsaAlQuirinale: i delegati regionali del #Veneto sono Luca #Zaia (#Lega) con 37 voti, #Ciambetti (#Lega) con 36… -