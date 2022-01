Debutta Ikone | ma Vlahovic non è in giornata Doppio Brekalo e il Toro stende la Fiorentina

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Torino-Fiorentina: Gemello debutta tra i pali, Ikoné in panchina nei viola Live 0-0 - Corriere : Torino-Fiorentina: Gemello debutta tra i pali, Ikoné in panchina nei viola Live 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Debutta Ikone

Quotidiano.net

torino 4 fiorentina 0 Primo tempo: 3 - 0 TORINO: : Gemello 6.5; Djidji 6.5, Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 7 , Lukic 7, Mandragora 7, Vojvoda 6.5; Brekalo 7.5 , Praet 6.5 ; Sanabria 7 . In panchina: ...Lo scorso anno gioca nel Marsiglia doveanche in Champions League. Ritornato, a luglio in Baviera, Cuisance è pronto a un nuovo capitolo della sua carriera, scegliendo l'Italia. Buona qualità ...torino. 4. fiorentina. 0. Primo tempo: 3-0. TORINO: (3-4-2-1): Gemello 6.5; Djidji 6.5, Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 7 (42’st Zima sv), Lukic 7, Mandragora 7, Vojvoda 6.5; Breka ...Torino, 11 gennaio 2021 - Dieci minuti di follia e di errori condannano la Fiorentina a una sconfitta incredibile e che suona come un campanello d’allarme. Sul futuro. Poca test ...