De Luca: «In Campania nessuno ha chiesto la Dad, ma solo due settimane di respiro per organizzarci meglio» (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato alla stampa a margine di una riunione del Consiglio Regionale. Il tema è stato quello della scuola. Ieri il Tar Campania ha annullato l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata da De Luca. Oggi in Campania i ragazzi sono tornati in classe. «Il presidente del Consiglio ha parlato per mezz’ora contro la dad che in Italia non ha chiesto nessuno candidandosi anche lui a iscriversi nel club degli sfondatori di porte aperte. Ma chi gliel’ha chiesta la didattica a distanza? Ho trovato sconveniente che non ci sia stata un risposta di merito a quanto posto dalla Regione Campania. Noi parlavamo della necessità di concedere due settimane di respiro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha parlato alla stampa a margine di una riunione del Consiglio Regionale. Il tema è stato quello della scuola. Ieri il Tarha annullato l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata da De. Oggi ini ragazzi sono tornati in classe. «Il presidente del Consiglio ha parlato per mezz’ora contro la dad che in Italia non hacandidandosi anche lui a iscriversi nel club degli sfondatori di porte aperte. Ma chi gliel’ha chiesta la didattica a distanza? Ho trovato sconveniente che non ci sia stata un risposta di merito a quanto posto dalla Regione. Noi parlavamo della necessità di concedere duedi...

