Days Gone 2: Nuovi dettagli sul prequel cancellato (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche tempo fa Bend Studio propose a Sony il sequel di Days Gone, purtroppo però Sony decise di rifiutarlo a causa dello scarso successo del primo capitolo, per questo lo sviluppo venne cancellato. Oggi in occasione di una recente intervista, il Game Director ha svelato delle interessanti informazioni riguardanti ciò che avremmo visto in Days Gone 2. Days Gone 2: Nuovi dettagli svelati dal creatore Prima di iniziare a correre devi prima imparare a camminare e stare su due piedi no? Avevo pensato al gioco come una trilogia. Se prendete in considerazione titoli come Batman Arkham o Uncharted, solo verso la fine hanno dato il meglio di se, come ad esempio la possibilità di stare a galla nell’acqua, nuotare in profondità e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche tempo fa Bend Studio propose a Sony il sequel di, purtroppo però Sony decise di rifiutarlo a causa dello scarso successo del primo capitolo, per questo lo sviluppo venne. Oggi in occasione di una recente intervista, il Game Director ha svelato delle interessanti informazioni riguardanti ciò che avremmo visto in2.2:svelati dal creatore Prima di iniziare a correre devi prima imparare a camminare e stare su due piedi no? Avevo pensato al gioco come una trilogia. Se prendete in considerazione titoli come Batman Arkham o Uncharted, solo verso la fine hanno dato il meglio di se, come ad esempio la possibilità di stare a galla nell’acqua, nuotare in profondità e ...

