David Sassoli, Patrick Zaki: “Sapeva quanto lo apprezzassi” (Di martedì 11 gennaio 2022) Patrick Zaki aggiunge la sua voce ai tanti messaggi di cordoglio e in ricordo di David Sassoli, che tanto si era speso per il suo caso. In un tweet, il giovane studente egiziano dell’università di Bologna arrestato due anni fa e rilasciato nelle settimane scorse, ha scritto: “Un grande giornalista, politico e diplomatico che ha lavorato al servizio delle persone, le mie più sincere condoglianze alla famiglia di David Sassoli, ai membri dell’Europarlamento ed alla comunità italiana per la loro grande perdita di oggi”. Nel tweet Zaki ha postato una foto di Sassoli con i promotori della petizione di Change.org per la concessione della cittadinanza italiane ed europea. “Da due anni – scrive quindi Zaki in due tweet successivi – seguiva ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)aggiunge la sua voce ai tanti messaggi di cordoglio e in ricordo di, che tanto si era speso per il suo caso. In un tweet, il giovane studente egiziano dell’università di Bologna arrestato due anni fa e rilasciato nelle settimane scorse, ha scritto: “Un grande giornalista, politico e diplomatico che ha lavorato al servizio delle persone, le mie più sincere condoglianze alla famiglia di, ai membri dell’Europarlamento ed alla comunità italiana per la loro grande perdita di oggi”. Nel tweetha postato una foto dicon i promotori della petizione di Change.org per la concessione della cittadinanza italiane ed europea. “Da due anni – scrive quindiin due tweet successivi – seguiva ...

