David Sassoli, oggi migliaia di europei ricordano un politico gentile (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ho un ricordo chiaro di quando ho conosciuto David Sassoli. Io ho terminato il mio mandato parlamentare nel 2009, all'inizio del suo. Ricordo invece molto bene le occasioni regolari di contatto, nella mia veste di Presidente del partito Verde europeo e il nostro ultimo incontro di persona, dopo la sua elezione un po' a sorpresa nel 2019 alla Presidenza del Parlamento europeo, per discutere dell'atteggiamento dei Verdi sulla Commissione Von Der Leyen e la necessità di una alleanza larga contro i sovranisti. Con lo scoppio della pandemia, i nostri contatti si sono limitati a qualche rara telefonata e messaggi su Whatsapp scambiati fino a pochi giorni prima di Natale. I temi erano sempre quelli, a parte qualche battuta amichevole: come fare perché gli europei/e vedessero concretamente il ruolo della Ue, come rispondere agli attacchi ...

