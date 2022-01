David Sassoli morto | le reazioni Von der Leyen | ' Grande europeo e italiano' Il tweet commosso di Letta

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - FraPao95 : RT @GiuseppeConteIT: David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è una… - MissNicolettaP : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

Ansa . E' morto nella notte il presidente del Parlamento europeo. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo.si è spento all'1.15 dell'11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, ...E' morto all'età di 65 anni, presidente dell'Europarlamento. Il politico e giornalista si è spento a causa di complicanze del sistema immunitario. Solo qualche mese fa era stato colpito da una forte polmonite da ..."Se ne è andato un uomo buono. Per me è stato un dolore immenso dover dare questa notizia", ha scritto il suo portavoce Roberto Cuillo dando nella notte la notizia della morte di David Sassoli. Un mes ...David Maria Sassoli era nato a Firenze il 30 maggio 1956. Una carriera da giornalista, che lo ha portato a essere vicedirettore del Tg1, e da politico, che lo ha visto arrivare nel 2019 a ricoprire la ...