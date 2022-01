David Sassoli morto, il toccante discorso da neo-eletto presidente del Parlamento Ue: “L’Unione europea non è un incidente della storia” (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’Unione europea non è un incidente della storia”. Così David Sassoli, morto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, nel 2019, durante il discorso di insediamento come presidente del Parlamento europeo, nella plenaria di Strasburgo, ricordava agli europarlamentari la nascita dell’Ue. “Io so che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti a un bicchiere di birra, non diremo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della storia. Ma diremmo che la nostra storia è scritta sul dolore”, spiegava il neo-eletto. “Non siamo un incidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “non è un”. Cosìnella notte tra il 10 e l’11 gennaio, nel 2019, durante ildi insediamento comedeleuropeo, nella plenaria di Strasburgo, ricordava agli europarlamentari la nascita dell’Ue. “Io so che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti a un bicchiere di birra, non diremo mai che siamo figli o nipoti di un. Ma diremmo che la nostraè scritta sul dolore”, spiegava il neo-. “Non siamo un...

