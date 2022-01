David Sassoli morto a 65 anni | il ricovero segreto | poi il dramma Quelle ultime parole del presidente

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la fuga di notizie della vigilia, ilnella notte: èdel Parlamento europeo, che si è spento all'1.15. Aveva 65. A togliergli la vita una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo., che lo scorso dicembre aveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo.era ricoverato da settimane, ma la notizia era stata tenuta riservata. Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1, era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009. Dopo la notizia del ...

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - GiuseppeConteIT : Un grande abbraccio a David Sassoli e a tutta la sua famiglia. Non mollare David! - Corriere : ?? Sassoli ricoverato

ROMA - Il presidente del Parlamento europeoè morto a seguito di una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sposato, due figli,è stato giornalista e politico. Aveva 65 anni. A diffondere la ...Il 3 luglio del 2019, all'inizio del suo terzo mandato , venne eletto Presidente dell'assemblea . Nel suo discorso di apertura iniziale,ribadì l'importanza di agire per ...ROMA. È morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo ed ex vicedirettore del Tg1 Rai. Aveva 65 anni. Si è spento stanotte all'1.15 nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone.Il presidente dell’Europarlamento in ospedale a Roma dal 26 dicembre per complicanze legate a una disfunzione immunitaria ...