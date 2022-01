David Sassoli, le bandiere dell’Unione europea a Bruxelles e Strasburgo a mezz’asta in omaggio al presidente del Parlamento europeo – Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Le bandiere dell’Unione europea sono state messe a mezz’asta presso le sedi delle istituzioni Ue, a Bruxelles e Strasburgo ma anche in Italia, in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento Ue David Sassoli. Nella sede dell’EuroParlamento nella capitale belga le bandiere a sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano a mezz’asta dalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche la Commissione e il Consiglio Ue hanno fatto lo stesso negli edifici del quartier generale europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Lesono state messe apresso le sedi delle istituzioni Ue, ama anche in Italia, in segno di lutto per la morte deldelUe. Nella sede dell’Euronella capitale belga lea sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano adalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche la Commissione e il Consiglio Ue hanno fatto lo stesso negli edifici del quartier generale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - MRZ1977 : RT @creuscher: Lo voglio ricordare così, David, grande democratico e europeista, sempre così serio ma con questo sorriso. Lo conobbi tanti… - shopgirl0731 : RT @Corriere: Le parole dello staff di David Sassoli a poche ore dalla sua scomparsa -