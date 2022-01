David Sassoli | la vita tra giornalismo e politica

(Di martedì 11 gennaio 2022), morto nella notte dell’11 gennaio, avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio ed era nato a Firenze. Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del Tg1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nella VII legislatura, è stato capo della delegazione Pd all’interno dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Rieletto alle Europee del 2014, è stato vicepresidente del Parlamento europeo da luglio 2014 a maggio 2019. Ricandidatosi al voto del 26 maggio 2019 nella circoscrizione dell’Italia centrale e viene nuovamente rieletto con 128.533 voti. Il 3 luglio 2019 viene eletto presidente del Parlamento europeo, il settimo italiano a ricoprire la carica, con 345 voti al secondo scrutinio. Il 15 dicembre scorso, a un mese dalla scadenza del mandato, aveva annunciato che non si ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - casino90210 : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… - DiegoDominici : RT @EpyAle: Le ignobili speculazioni novax sulla morte di David Sassoli che aveva il cancro. Siete la peggiore feccia dell'umanità. -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

La morte dilascia sgomenti. E il cordoglio si muove soprattutto su Twitter, dove si susseguono i messaggi di addio e affetto. Enrico Letta, segretario del Pd, scrive che quelle che sta per scrivere ...E' morto il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. "L'impegno diha avuto al ..."Sassoli è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato in ospedale. Data e luogo dei funerali saranno comunicati nelle prossime ore", ...Aveva 65 anni, era stato ricoverato per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario ...