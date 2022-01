David Sassoli | la rabbia di Pierluigi Diaco | ' Ai no - vax che esultano toglierei i social a vita'

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Giordan48430646 : RT @horusarcadia: David Sassoli vogliamo la verità - Damiano__89 : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… -

Fin da quando è stata resa nota la notizia della grave malattia che, fin dal 26 dicembre, ha costrettoal ricovero ospedaliero, sui social si sono scatenati commenti di giubilio per lo ..."I keep telling everyone that I have always done what I had to do. Europe, and its reform, is a duty, especially for us Italians". That's whatsaid last spring about his appointment and presidency to the European Parliament, on a sunny Sunday morning in Piazza Navona in Rome. It's how he envisioned his mandate in politics. He ...2' di lettura Fano 11/01/2022 - L’Europa intera piange la scomparsa di David Sassoli, ex volto noto del Tg1 poi dedito alla politica ai suoi massimi livelli. Il presidente del Parlamento europeo – il ...Roma, 11 gen. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio interverrà alle commemorazioni del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ...