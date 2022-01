David Sassoli, la morte: cosa lo aveva indebolito e perché ha lavorato fino all’ultimo giorno (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli, nel 2021, aveva avuto la legionella. Nella poco frequente ma insidiosa malattia si leggerebbe la chiave per comprendere le ragion di una morte che ha addolorato l’intera Europa, e che solo i più intimi e i più legati al presidente del Parlamento Europeo avevano potuto tristemente prevedere. Se, da quando il suo portavoce ha annunciato in decesso, si sono susseguite ipotesi sulla morte -tra cui varie tesi complottiste e poco rispettose da parte dei no-vax- nel corso della giornata i dettagli emersi hanno permesso via via di chiarire cosa è successo nell’ultimo anno ed in quelli precedenti al politico, rivelando una lotta contro un male orribile e che lascia il segno, ed al contempo una grande volontà di portare avanti la missione europea e politica ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022), nel 2021,avuto la legionella. Nella poco frequente ma insidiosa malattia si leggerebbe la chiave per comprendere le ragion di unache ha addolorato l’intera Europa, e che solo i più intimi e i più legati al presidente del Parlamento Europeono potuto tristemente prevedere. Se, da quando il suo portavoce ha annunciato in decesso, si sono susseguite ipotesi sulla-tra cui varie tesi complottiste e poco rispettose da parte dei no-vax- nel corso della giornata i dettagli emersi hanno permesso via via di chiarireè successo nell’ultimo anno ed in quelli precedenti al politico, rivelando una lotta contro un male orribile e che lascia il segno, ed al contempo una grande volontà di portare avanti la missione europea e politica ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - MariaAdeleNari : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… - minasettembre : RT @Open_gol: Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di David Sasso… -