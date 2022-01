David Sassoli, il ricordo di Prodi: "Europeista autentico, leale, intelligente. Lascia un grande vuoto" (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo piange anche Patrick Zaki: "Non ha mai smesso di combattere per il mio rilascio". L'Emilia-Romagna lo ricorda quando portò Ursula von der Leyen a Fossoli. Castagnetti: "Fu l'ultima sua partecipazione a una manifestazione pubblica non istituzionale". Lepore: "Bologna ti rende... Leggi su repubblica (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo piange anche Patrick Zaki: "Non ha mai smesso di combattere per il mio rilascio". L'Emilia-Romagna lo ricorda quando portò Ursula von der Leyen a Fossoli. Castagnetti: "Fu l'ultima sua partecipazione a una manifestazione pubblica non istituzionale". Lepore: "Bologna ti rende...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - frati_fulvio : RT @Presidente_SP: @DavidSassoli Le mie più sentite condoglianze ai familiari del Compagno ed Amico David Sassoli, radiosa figura di Social… - Italia_Notizie : Da Gentiloni a Meloni, il ricordo di David Sassoli -