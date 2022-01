David Sassoli, il minuto di silenzio alla Direzione del Pd. Letta: “Portiamo avanti la sua eredità politica” (Di martedì 11 gennaio 2022) Le immagini del minuto di silenzio prima dell’inizio della Direzione Pd in onore del presidente del Parlamento europeo David Sassoli scomparso nella notte: “Un momento di enorme tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia – ha detto Enrico Letta – Lo ricordiamo sapendo che sarà difficile rimanere alla sua altezza per ciò che ha fatto e per ciò che ha rappresentato“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Le immagini deldiprima dell’inizio dellaPd in onore del presidente del Parlamento europeoscomparso nella notte: “Un momento di enorme tristezza. Siamo vicinisua famiglia – ha detto Enrico– Lo ricordiamo sapendo che sarà difficile rimaneresua altezza per ciò che ha fatto e per ciò che ha rappresentato“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

