David Sassoli è morto: il ricordo del Presidente del Parlamento Ue (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio 2022 è morto David Sassoli, ex giornalista e conduttore del Tg1, attualmente ricopriva la carica di Presidente del Parlamento Ue. Aveva 65 anni: si è spento a causa di un disturbo del sistema immunitario che si era da qualche tempo aggravato. Intorno all'una e un quarto della notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio 2022 è morto David Sassoli: da fine dicembre era ricoverato al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, provincia di Pordenone.

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - goldensIumbers_ : ma in che senso è morto David Sassoli sono sconvolta - giobettarini : RT @EnricoLetta: Addio David. ( -