David Sassoli e i grandi valori

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - Corriere : Le parole dello staff di David Sassoli a poche ore dalla sua scomparsa - fuo_ri : RT @carloemme50: I novax che stanno cercando di infangare la memoria di David Sassoli, siano il vero cancro di questa umanità. Feccia marci… - Nait35Samira : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

Quando si dice 'esserci nati'. Le radici cristiane dell'europeista, per la precisione anziMariagli sono venute nel nome non solo con il battesimo. Non casuale, anzi un omaggio voluto dal padre, Domenico 'Mimmo' giornalista del Popolo, l'...Quando due giorni faha capito che la situazione stava precipitando, ha interrogato il medico che lo stava assistendo chiedendogli quanto tempo ancora restava da vivere. La risposta è stata quella che non ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) - La scomparsa di David Sassoli, rappresenta "una grave ferita per l'Italia e l'Europa e per coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano ...DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE “Sentiamo oggi rispetto e cordoglio non retorico in quest’Aula”, ha detto il leader dem sottolineando che “David ha dimostrato leadership e determinazione, ...