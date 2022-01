David Sassoli come è morto? Gravi complicazioni per il Presidente del Parlamento Europeo

(Di martedì 11 gennaio 2022) È. Ildelera ricoverato dal 26 dicembre. Ecco le cause che hanno portato al decesso. Getty Imagesquesta notte. La terribile notizia suldelè stata data in un tweet dal suo portavoce, Roberto Cuillo. “è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato in ospedale. – si legge – Data e luogo dei funerali saranno comunicati nelle prossime ore”. Lo stesso Cuillo aveva diffuso solamente ieri la notizia che il socialdemocratico italiano era stato ricoverato in ospedale dal 26 dicembre. Per questo motivo erano stati rinviati tutti i suoi ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - Angelo_deMatteo : David Sassoli, un gentiluomo prestato alla politica... - Kick57624616 : RT @Alessia_ing: Nessuna correlazione -

'Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano.è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico'. Lo scrive in un tweet in italiano il presidente della Commissione ..."Il Presidente del Parlamento europeosi è spento alle ore 1.15 dell'11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie". E' quanto ha annunciato in ...Così in un video del 9 novembre David Sassoli, con voce affaticata, spiegava la sua assenza per malattia dal Parlamento europeo. “I medici stanno lavorando per consentirmi di lavorare al più ...Da volto familiare del TG1 a presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli e’ stata una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a ...