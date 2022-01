David Sassoli: biografia e storia del Presidente del Parlamento europeo, tra giornalismo e politica (Di martedì 11 gennaio 2022) Una vita ricca di riconoscimenti e traguardi, dedicata a due grandi passioni: il giornalismo e la politica. David Sassoli è deceduto l’11 gennaio 2022 a causa di una disfunzione del sistema immunitario. Ricoverato dallo scorso 26 dicembre in gravi condizioni, era stato colpito precedentemente da una polmonite da legionella. Vediamo chi era David Sassoli e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Una vita ricca di riconoscimenti e traguardi, dedicata a due grandi passioni: ile laè deceduto l’11 gennaio 2022 a causa di una disfunzione del sistema immunitario. Ricoverato dallo scorso 26 dicembre in gravi condizioni, era stato colpito precedentemente da una polmonite da legionella. Vediamo chi erae L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

