Dalla Francia sicuri | Napoli interessato ad un centrocampista di Premier

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il calciomercato appena cominciato sembra dare costantemente novità e notizie inaspettate. In questa sessione di mercato tante squadre dovranno puntellare la propria rosa, sia per un allestimento non perfetto di inizio stagione sia per infortuni sopraggiunti nel corso del campionato. Ilè molto attivo. Gli azzurri hanno difatti chiuso già due cessioni, Manolas ed Insigne, ed un colpo in entrata, Axel Tuanzebe. Tuttavia, stando a quanto riportato dal portale francese Telefoot, Giuntoli potrebbe regalare un altro acquisto a mister Spalletti. LONDON, ENGLAND – JANUARY 09: Tanguy Ndombele of Tottenham Hotspur in action during the Emirates FA Cup Third Round match between Tottenham Hotspur and Morecambe at Tottenham Hotspur Stadium on January 09, 2022 in London, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)Si tratterebbe di Tanguy Ndombélé, mediano ...