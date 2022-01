Dakar | nona tappa auto | Giniel de Villiers guida la festa di Toyota | Nasser Al-Attiyah rimane leader

Advertising

Gazzetta_it : Rivoluzione #Dakar: nelle moto Walkner nuovo leader, Sunderland adesso insegue. Il racconto della nona tappa - OA_Sport : #Dakar2022, risultati nona tappa quad: Pablo #Copetti domina lo stage e recupera 6 minuti a Alexandre #Giroud - zazoomblog : Dakar 2022 nona tappa moto: vince Cornejo Florimo Walkner nuovo leader - #Dakar #tappa #moto: #vince #Cornejo - dakarbot : RT @corsedimoto: DAKAR - Verso la nona tappa, più corta rispetto a quella odierna ma sempre molto impegnativa. Si ritirano due italiani, Pa… - dianatamantini : DAKAR - Verso la nona tappa, più corta rispetto a quella odierna ma sempre molto impegnativa. Si ritirano due itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar nona

Quarto posto per l'austriaco Matthias Walkner (+2.06), che ha sfruttato questa tappa per portarsi in testa alla classifica, complici anche i numerosi problemi del britannico Sam Sunderland. L'ex ...06.55: Buongiorno apriamo la diretta dellatappa della2022. Oggi una frazione da 287 km, che si terrà completamente nella cittadina araba di Wadi Ad Dawasir. Cronaca ottava tappa moto - Cronaca ottava tappa auto - Cronaca ottava ...Il cileno si conferma in palla conquistando il secondo successo in tre giorni, seguito da Benavides e Brabec. 4° Walkner che si prende la testa della generale, scalzando Sunderland ...Toyota domina la scena al termine della nona tappa della Dakar. Il marchio giapponese sigla un'importantissima tripletta con il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul ...