Dakar, Auto: Toyota domina la Tappa 9 (Di martedì 11 gennaio 2022) È tutto targato Toyota il podio della Tappa 9 di Dakar riservata alle Auto. De Villiers centra il primo posto della gara, davanti ai compagni di scuderia Lategan e Al-Attiyah. Il sudafricano ottiene il primo successo dell’anno nella competizione e il diciottesimo della carriera, dopo un testa a testa fino all’ultimo con Lategan. Quest’ultimo ha mostrato ancora una volta di essere in crescita e di poter puntare a obiettivi più importanti il prossimo anno. Al Attiyah è arrivato a un solo minuto di distanza dai compagni, segno di una gara assai competitiva ma targata esclusivamente Toyota. Questo gli ha consentito di allungare di ulteriori sessanta secondi il vantaggio in classifica generale su Loeb, che ha chiuso la gara da quinto. Dakar, Auto: la situazione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) È tutto targatoil podio della9 diriservata alle. De Villiers centra il primo posto della gara, davanti ai compagni di scuderia Lategan e Al-Attiyah. Il sudafricano ottiene il primo successo dell’anno nella competizione e il diciottesimo della carriera, dopo un testa a testa fino all’ultimo con Lategan. Quest’ultimo ha mostrato ancora una volta di essere in crescita e di poter puntare a obiettivi più importanti il prossimo anno. Al Attiyah è arrivato a un solo minuto di distanza dai compagni, segno di una gara assai competitiva ma targata esclusivamente. Questo gli ha consentito di allungare di ulteriori sessanta secondi il vantaggio in classifica generale su Loeb, che ha chiuso la gara da quinto.: la situazione in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Toyota domina la scena tra le auto Nikola… - Tuttipazziperi1 : Giornata positiva per Toyota. - Motorsport_IT : #Dakar | Auto, Tappa 9: Toyota risponde ad Audi con una tripletta #Dakar2022 - Gazzetta_it : #Dakar, tra le auto è tripletta Toyota: De Villiers dal Covid alla tappa. Al Attiyah vede il trionfo - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Cornejo Florimo vince tra le moto triplet… -