Dakar 2022 - Tappa 9: tripletta Toyota, la vittoria è di De Villiers (Di martedì 11 gennaio 2022) tripletta della Toyota nella nona Tappa della Dakar, la Tappa ad anello con partenza e arrivo ad Wadi Ad Dawasir. Le tre Hilux del team Toyota Gazoo Racing hanno dominato lungo i 287 chilometri di prova speciale di oggi, con il sudafricano Giniel De Villiers che ha preceduto di soli nove secondi la vettura gemella del connazionale Lategan. Terzo Nasser Al-Attiyah, che guadagna un altro minuto sul suo diretto rivale e rinforza così la propria leadership. Il riscatto del sudafricano. De Villiers è stato al centro di alcune polemiche in questa Dakar, reo di aver investito in due occasioni altrettanti motociclisti, a causa di un'anomalia al sistema Sentinel. Si è ritrovato così, suo malgrado, a subire pressioni ben diverse a quelle della ...

