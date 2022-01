Dakar 2022, nona tappa moto: vince Cornejo Florimo, Walkner nuovo leader (Di martedì 11 gennaio 2022) Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo si è imposto nella nona tappa della Dakar 2022, che si è svolta interamente nella cittadina di Wadi Ad Dawasi. Il pilota della Honda si è imposto in rimonta, recuperando negli ultimi ottanta chilometri della prova. Una tappa che ha sconvolto la classifica generale, visto che è passato al comando l’austriaco di Matthias Walkner con il crollo del britannico Sam Sunderland. Cornejo Florimo ha chiuso la tappa con il tempo totale di due ore e ventinove minuti, imponendosi con un minuto e ventisei secondi sull’argentino Kevin Benavides ed un minuto e quarantasette secondi sull’americano Ricky Bradec, che aveva comandato la nona tappa ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il cileno Jose Ignaciosi è imposto nelladella, che si è svolta interamente nella cittadina di Wadi Ad Dawasi. Il pilota della Honda si è imposto in rimonta, recuperando negli ultimi ottanta chilometri della prova. Unache ha sconvolto la classifica generale, visto che è passato al comando l’austriaco di Matthiascon il crollo del britannico Sam Sunderland.ha chiuso lacon il tempo totale di due ore e ventinove minuti, imponendosi con un minuto e ventisei secondi sull’argentino Kevin Benavides ed un minuto e quarantasette secondi sull’americano Ricky Bradec, che aveva comandato la...

