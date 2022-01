Dakar 2022 Moto, Tappa 9: vince ancora Cornejo, Walkner nuovo leader (Di martedì 11 gennaio 2022) Una cosa è certa: Josè Cornejo ci sta prendendo sempre più gusto. Il pilota della Honda, infatti, mette a referto la sua seconda corsa vinta nello spazio di tre giorni mettendo il suo bolide a due ruote davanti al resto del gruppo. Un risveglio tardivo, ma ricco di soddisfazioni. È una Dakar 2022 dedicata alle Moto che non riesce ad assestarsi in cima alla classifica: nella Tappa 9 odierna è nuovamente cambiato il leader della classifica generale. Ma cosa è successo dietro al battistrada di questo appuntamento? Hanno completato il podio Kevin Benavides (KTM) e Ricky Brabec (Honda), mentre hanno chiuso la top 5 Matthias Walkner e Joan Barreda, con l’austriaco di KTM che festeggia il sorpasso in classifica generale a Sam Sunderland di GasGas. Dakar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Una cosa è certa: Josèci sta prendendo sempre più gusto. Il pilota della Honda, infatti, mette a referto la sua seconda corsa vinta nello spazio di tre giorni mettendo il suo bolide a due ruote davanti al resto del gruppo. Un risveglio tardivo, ma ricco di soddisfazioni. È unadedicata alleche non riesce ad assestarsi in cima alla classifica: nella9 odierna è nuovamente cambiato ildella classifica generale. Ma cosa è successo dietro al battistrada di questo appuntamento? Hanno completato il podio Kevin Benavides (KTM) e Ricky Brabec (Honda), mentre hanno chiuso la top 5 Matthiase Joan Barreda, con l’austriaco di KTM che festeggia il sorpasso in classifica generale a Sam Sunderland di GasGas....

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Toyota domina la scena tra le auto Nikolaev vince… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Toyota domina la scena tra le auto Nikola… -