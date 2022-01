(Di martedì 11 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

CalcioWebPuglia : Rinnovi Inter: da Perisic a Skriniar, chi sale e chi scende nel festival dei rinnovi - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, da Perisic a Skriniar chi sale e chi scende nel festival dei rinnovi #calciomercato - sportli26181512 : Da Perisic a Skriniar, chi sale e chi scende nella giostra dei rinnovi: Inter: da Perisic a Skriniar, chi sale e ch… - Gazzetta_it : Inter, da Perisic a Skriniar chi sale e chi scende nel festival dei rinnovi #calciomercato - Effeboiii : RT @antormcr7: @saulniggez @gervix4 Va bene dai, Brozovic>Tonali, poi che altro? Perisic>Leao? Barella>Kessiè? Magari pure Skriniar>Tomori?… -

Ultime Notizie dalla rete : Perisic Skriniar

La Gazzetta dello Sport

Avanti il prossimo. Dopo il sì di Brozovic sino al 2026, ora a chi tocca? L'Inter prosegue senza sosta la campagna dei rinnovi avviata ad inizio stagione. Il primo è stato Alessandro Bastoni, lo hanno ...Difesa a tre con, De Vrij e Bastoni. Dumfries esugli esterni, a centrocampo si rivede Calhanoglu dal 1' con Brozovic e Barella. In attacco torna Dzeko a far coppia con Lautaro. Ha ...Dopo le firme con Brozovic, Barella, Lautaro, Bastoni e Dimarco, i nerazzurri proseguono con la campagna delle conferme: incognita Handanovic, tutto aperto per De Vrij. Ecco che cosa può succedere ...Questa settimana diventa importante' La squadra è migliorata tanto, ha preso consapevolezza dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. L'Uomo Ragno: 'La squadra è migliorata tanto, ha pres ...