Da giovane detenuto a educatore | la storia di un ex ‘bullo’ nel nuovo libro di Andrea Franzoso La ministra Cartabia e Marracash alla presentazione

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Vi auguro di trovare voi stessi, anche sbagliando, perché è la ricerca di sé che sblocca tutto e fa crescere”. Daniel Zaccaro ha fatto rapine ed è stato più volte in carcere, ma oggi ha cambiato vita e fa l’. La suaè stata raccontata danel“Ero un bullo” edito da De Agostini, presentato a Vimodrone insiemedella giustizia Martae al rapper. “Era considerato un irrecuperabile – spiega l’autore del– fino a quando non ha incontrato degli adulti credibili che gli hanno dato fiducia”. Tra questi don Claudio Burgio dell’associazione Kayros che accoglie i ragazzi considerati “difficili”. “Qui sono passati alcuni dei rapper più in voga in questo ...