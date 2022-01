Cultura e turismo, Mortaruolo: “Premiati merito e caparbietà dei Comuni sanniti” (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha pubblicato (leggi qui) la graduatoria dei progetti ammissibili al “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” da realizzare con fondi POC. Sono stati dichiarati meritevoli di finanziamento ben 89 progetti, di cui 14 proposti da Comuni della provincia di Benevento che si sono consorziati in gruppi da 5. Il commento di Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale e vicepresidente Commissione turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania. “La più grande soddisfazione è che i Comuni sanniti coprono quasi il 16% di tutti i progetti ammessi a finanziamento. Vuol dire che sono stati Premiati il merito, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha pubblicato (leggi qui) la graduatoria dei progetti ammissibili al “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipole, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” da realizzare con fondi POC. Sono stati dichiarati meritevoli di finanziamento ben 89 progetti, di cui 14 proposti dadella provincia di Benevento che si sono consorziati in gruppi da 5. Il commento di Erasmo, consigliere regionale e vicepresidente Commissione, Lavoro e Attività Produttive della Campania. “La più grande soddisfazione è che icoprono quasi il 16% di tutti i progetti ammessi a finanziamento. Vuol dire che sono statiil, la ...

