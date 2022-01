Cultura e Turismo: 14 i progetti ‘made in Sannio’ che saranno finanziati dalla Regione (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono 14 i progetti made in Sannio ammessi nella graduatoria di merito che determinerà il finanziamento dei “Percorsi turistici di tipo Culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” da organizzare entro la fine del 2022. Per l’effettiva ammissione a finanziamento, va detto, tutto è rinviato all’iscrizione in bilancio delle risorse del POC Campania 2014/2020 “Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e Cultura”. Ma è solo questione di tempo: gli stanziamenti (per un importo complessivo di 9,3 milioni di euro) sono stati già programmati dalla Giunta Regionale con una delibera dello scorso 30 novembre. Tornando alle proposte ammesse, tutte vedono la compartecipazione di più Comuni ma l’elenco propone solo gli enti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono 14 imade in Sannio ammessi nella graduatoria di merito che determinerà il finanziamento dei “Percorsi turistici di tipole, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” da organizzare entro la fine del 2022. Per l’effettiva ammissione a finanziamento, va detto, tutto è rinviato all’iscrizione in bilancio delle risorse del POC Campania 2014/2020 “Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per il”. Ma è solo questione di tempo: gli stanziamenti (per un importo complessivo di 9,3 milioni di euro) sono stati già programmatiGiunta Regionale con una delibera dello scorso 30 novembre. Tornando alle proposte ammesse, tutte vedono la compartecipazione di più Comuni ma l’elenco propone solo gli enti ...

