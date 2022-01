Cristiano Ronaldo, clamoroso: dal Manchester United al Barcellona (Di martedì 11 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo ha rappresentato l’avversario simbolo dei catalani ma secondo voci insistenti la svolta sarebbe possibile Cristiano Ronaldo con la maglia del Barcellona? Un sogno per qualcuno, un insulto per altri. Nelle ultime ore sulla stampa catalana e non solo il trasferimento del campione sembra essere qualcosa di realizzabile. Cristiano Ronaldo con la maglia del Mancester UtdPer un decennio, dal 2009 al 2018, è stato un simbolo di quel fortissimo Real Madrid dove ha giocato quasi 300 partite e 300 e più gol. Cristiano Ronaldo-Messi, la dicotomia e frapposizione calcistica della seconda decade del XXI secolo ha emozionato e segnato un’epoca, ma ora, clamorosamente, il portoghese potrebbe andare al ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 gennaio 2022)ha rappresentato l’avversario simbolo dei catalani ma secondo voci insistenti la svolta sarebbe possibilecon la maglia del? Un sogno per qualcuno, un insulto per altri. Nelle ultime ore sulla stampa catalana e non solo il trasferimento del campione sembra essere qualcosa di realizzabile.con la maglia del Mancester UtdPer un decennio, dal 2009 al 2018, è stato un simbolo di quel fortissimo Real Madrid dove ha giocato quasi 300 partite e 300 e più gol.-Messi, la dicotomia e frapposizione calcistica della seconda decade del XXI secolo ha emozionato e segnato un’epoca, ma ora, clamorosamente, il portoghese potrebbe andare al ...

