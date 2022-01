Crisanti: “Non si possono vaccinare milioni di persone ogni 4 mesi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non si possono vaccinare 50 milioni di persone ogni 4 mesi”. E’ il parere del professor Andrea Crisanti che, a Otto e mezzo, si esprime così sull’efficacia degli attuali vaccini contro il covid, soffermandosi in particolare sui vaccini mRna. “Se oggi avessimo avuto un vaccino capace di indurre un’immunità di 2-3 anni, oggi non saremmo in questa situazione. La priorità è produrre vaccini più duraturi e alla portata anche di paesi a medio-basso reddito. Non credo che la soluzione al problema possa arrivare dal vaccino mRna che Pfizer o Moderna produrranno per la variante Omicron”, dice l’esperto. “Il problema è strutturale, è legato alla formulazione di questi vaccini che inducono un’immunità di 4-5 mesi. Non si possono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non si50di”. E’ il parere del professor Andreache, a Otto e mezzo, si esprime così sull’efficacia degli attuali vaccini contro il covid, soffermandosi in particolare sui vaccini mRna. “Se oggi avessimo avuto un vaccino capace di indurre un’immunità di 2-3 anni, oggi non saremmo in questa situazione. La priorità è produrre vaccini più duraturi e alla portata anche di paesi a medio-basso reddito. Non credo che la soluzione al problema possa arrivare dal vaccino mRna che Pfizer o Moderna produrranno per la variante Omicron”, dice l’esperto. “Il problema è strutturale, è legato alla formulazione di questi vaccini che inducono un’immunità di 4-5. Non si...

