Criptovaluta PayPal | la stablecoin PayPal Coin è sempre più vicina!

Secondo alcuni rumor, PayPal è in procinto di lanciare una propria stablecoin chiamata PayPal Coin. A lanciare l'indiscrezione è lo sviluppatore Steve Moser, che si sarebbe reso conto di ciò analizzando il codice sorgente dell'app di PayPal per iPhone. Quindi, Jose Fernandes da Ponte, SVP del Crypto & Digital Currencies di PayPal, ha confermato la notizia a Bloomberg, ammettendo che la società sta esplorando una stablecoin, e precisando che nel momento in cui il progetto verrà portato avanti, PayPal si impegna a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione competenti.

