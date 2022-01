Covid, vescovo Teano vieta a sacerdoti non vaccinati distribuzione ostia (Di martedì 11 gennaio 2022) I sacerdoti non vaccinati non potranno distribuire la comunione. Lo ha stabilito il vescovo della Diocesi di Teano che ha esteso il divieto anche ai Diaconi e ai laici non vaccinati vista la situazione pandemica. Decisa anche la sospensione di ogni attività pastorale, catechistica e formativa in presenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Inonnon potranno distribuire la comunione. Lo ha stabilito ildella Diocesi diche ha esteso il divieto anche ai Diaconi e ai laici nonvista la situazione pandemica. Decisa anche la sospensione di ogni attività pastorale, catechistica e formativa in presenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

