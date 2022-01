Covid Svizzera oggi, 24.602 contagi in un giorno (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid in Svizzera, 24.602 contagi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, il bollettino giornaliero riportava 20.742 casi, 15 decessi e 109 ricoveri. Attualmente nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 679 persone. I pazienti malati di Covid-19 occupano il 31,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, dove il tasso d’occupazione è del 75,90%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 66.659 test, con un tasso di positività del 36,9%, contro il 33,8% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 76,7% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 286.817, ovvero 3.293,21 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.571.376 casi di ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)in, 24.602e 16 decessi nelle ultime 24 ore. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, il bollettino giornaliero riportava 20.742 casi, 15 decessi e 109 ricoveri. Attualmente nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 679 persone. I pazienti malati di-19 occupano il 31,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, dove il tasso d’occupazione è del 75,90%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 66.659 test, con un tasso di positività del 36,9%, contro il 33,8% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 76,7% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 286.817, ovvero 3.293,21 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.571.376 casi di ...

