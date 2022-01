Covid, quali regioni rischiano la zona arancione da lunedì 17 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia da coronavirus continua a correre in Italia e, insieme alla crescita dei contagi, aumenta la pressione sugli ospedali in molti territori. Piemonte, Liguria, Calabria, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia si avvicinano alla fascia arancione. Vanno verso il raggiungimento dei parametri ritenuti critici per il passaggio in arancione anche Lombardia e Lazio Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia da coronavirus continua a correre in Italia e, insieme alla crescita dei contagi, aumenta la pressione sugli ospedali in molti territori. Piemonte, Liguria, Calabria, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia si avvicinano alla fascia. Vanno verso il raggiungimento dei parametri ritenuti critici per il passaggio inanche Lombardia e Lazio

