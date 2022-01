Covid oggi Puglia | 7 287 contagi e 4 morti | bollettino 11 gennaio

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 7.287 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. I nuovi casi, individuati attraverso 87.269 tamponi, sono cosi suddivisi per provincia: Bari: 2.288; Bat: 708; Brindisi: 846; Fa: 1.059; Lecce: 1.451; Taranto: 835; Residenti fuori regione: 78; Provincia in definizione: 22. Sono 69.410 le persone attualmente positive, 475 ricoverate in area non critica e 49 in terapia intensiva. Dati complessivi: 363.483 casi totali; 6.429.204 tamponi eseguiti; 287.045 persone guarite e 7.028 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.