Covid oggi Piemonte | 18 607 contagi e 13 morti | bollettino 11 gennaio

Sono 18.600 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, martedì 112022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13. I nuovi casi sono pari al 18,3% dei 101.414 tamponi eseguiti, di cui 86.784 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 12.330 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 148, 8 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.911, 66 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 148.626 persone. Da inizio pandemia sono morte 12.191 persone.