Covid oggi Italia, “stop bollettino contagi ogni giorno”: la proposta (Di martedì 11 gennaio 2022) stop al bollettino quotidiano sul Covid in Italia, meglio aggiornamenti sui dati ogni 2-3 giorni. O in alternativa un bollettino settimanale. I contagi, spinti dalla variante Omicron, sono schizzati negli ultimi giorni. I dati fanno riferimento anche ad una gran quantità di infezioni asintomatiche e diversi esperti invitano a rivedere i parametri. “Io credo che oggi ci siano due esigenze da tenere insieme. La prima che è il grande pubblico è bombardato da numeri e rimane spesso sconcertato e impaurito, quindi si può pensare di rilasciare il bollettino Covid ogni 2-3 giorni invece che tutti i giorni e meglio se corredato da un commento”, Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Roberto Battiston, fisico ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)alquotidiano sulin, meglio aggiornamenti sui dati2-3 giorni. O in alternativa unsettimanale. I, spinti dalla variante Omicron, sono schizzati negli ultimi giorni. I dati fanno riferimento anche ad una gran quantità di infezioni asintomatiche e diversi esperti invitano a rivedere i parametri. “Io credo checi siano due esigenze da tenere insieme. La prima che è il grande pubblico è bombardato da numeri e rimane spesso sconcertato e impaurito, quindi si può pensare di rilasciare il2-3 giorni invece che tutti i giorni e meglio se corredato da un commento”, Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Roberto Battiston, fisico ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid Lazio oggi, 12.788 contagi e 43 morti. A Roma 5.336 nuovi casi ...della Regione Sono 12.788 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, ... COVID PARTY Cercare una via di fuga dal vaccino prendendosi la malattia con un Covid - party per ...

Covid Svizzera oggi, 24.602 contagi in un giorno Il bollettino di oggi Covid in Svizzera, 24.602 contagi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. I dati sono stati pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, il bollettino giornaliero ...

Coronavirus oggi. Fontana, Lombardia sicuramente verso arancione Il Sole 24 ORE Covid: un 17enne, due fanesi e tre pesaresi tra le ultime otto vittime 1' di lettura Fano 11/01/2022 - Ci sono anche due fanesi tra le vittime del Covid riportate dall'ultimo bollettino della Regione Marche. Si tratta di due donne di 73 e 88 anni. Tre, invece, le persone ...

Una positività al covid, "Belle Ripiene" slitta al 25 gennaio 2' di lettura 11/01/2022 - Lo spettacolo “Belle Ripiene”, previsto per mercoledì 12 gennaio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, è rinviato a causa di una positività covid riscontrata nella compagn ...

