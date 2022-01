Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 11 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre il virus continua a correre. Con l’Oms stima “che oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova variante “nelle prossime 6-8 settimane”, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 21.504 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 gennaio 2022, secondo i numeri record del ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilcon i numeriin, martedì 112022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti mentre il virus continua a correre. Con l’Oms stima “che oltre il 50% della popolazione della Regione europea saràata” dalla nuova variante “nelle prossime 6-8 settimane”, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 21.504 ida coronavirus in Veneto, 112022, secondo i numeri record del ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' #Draghi - ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - lorenzo10469500 : Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' | 'Basta penalizzare i ragazzi, scuole aperte' - TG… - Angelo4692 : RT @MarcoRizzoPC: Covid,Draghi:”I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati'.Davanti a una platea di giornalisti “sdraiati”, il premier… -