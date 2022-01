Covid oggi Italia, Bassetti: “Presto 300mila contagi al giorno” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid in Italia “corre a prescindere da quello che riusciamo a fare. Lo vediamo, arriveremo a 300mila positivi al giorno, ma il sommerso di casi è almeno 2-3 volte di più”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, fa il punto della situazione epidemiologica. “La pandemia si sta trasformando in endemia, dobbiamo cambiare strategia e credo che sarebbe il caso di chiudere il report serale con i numeri del Covid in Italia”, aggiunge. La Spagna si sta preparando a gestire la pandemia come un’influenza “e non vedo grosse differenze tra quel paese e l’Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell’ambito della ministero della Salute con meno ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilin“corre a prescindere da quello che riusciamo a fare. Lo vediamo, arriveremo apositivi al, ma il sommerso di casi è almeno 2-3 volte di più”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, fa il punto della situazione epidemiologica. “La pandemia si sta trasformando in endemia, dobbiamo cambiare strategia e credo che sarebbe il caso di chiudere il report serale con i numeri delin”, aggiunge. La Spagna si sta preparando a gestire la pandemia come un’influenza “e non vedo grosse differenze tra quel paese e l’. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell’ambito della ministero della Salute con meno ...

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' #Draghi - SkyTG24 : #Covid, da oggi sono in vigore le nuove regole sul #SuperGreenPass. Cosa cambia: - Supergiu_lia : Divertente questo videogame del covid in cui ogni giorno mi si presenta un sintomo nuovo, un giorno la febbre uno l… - LuigiF97101292 : RT @Gianlustella: Io credo che molti non hanno compreso la gravità di quanto accaduto oggi. Il Pres. del Consiglio di TUTTI gli italiani o… -