Covid oggi Alto Adige | 3 039 contagi e 2 morti | bollettino 11 gennaio

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' #Draghi - SkyTG24 : #Covid, da oggi sono in vigore le nuove regole sul #SuperGreenPass. Cosa cambia: - sulsitodisimone : Covid oggi Emilia Romagna, 14mila contagi e 35 morti: bollettino 11 gennaio - VincenzaSMF : RT @Adnkronos: Covid in Italia, #Pregliasco: “'Prepariamoci a nuova normalità, ma prima deve passare la nottata'. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il Sole 24 ORE

... cinque rischiano di cambiare 'colore': ma i ricoveri aumentano ovunque 'Ilè come l'...questo virus per la maggioranza dei vaccinati dà una forma influenzale. Gli ospedali sono pieni di non ...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano,il virus fa registrare 30.042 positivi su 125.665 tamponi esaminati , 16.935 in più di ieri con 41.945 test processati in più. Di questi, 17.838 su 77.387 sono positivi al tampone antigenico ...Non dobbiamo continuare a contare come malati di covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. (IVG.it) Non dobbiamo continuare a contare come malati di ...Il presidente Gianfranco Miccichè ha riferito che a causa della situazione della pandemia da Covid era stata rinviata la prevista visita a Palazzo dei Normanni di Sassoli. «Esprimo il mio ...