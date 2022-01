Covid, Occhiuto: “Differire di 15 giorni la riapertura delle scuole. Ho chiesto al governo lockdown selettivo per i non vaccinati” (Di martedì 11 gennaio 2022) "Sono contrario a ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile. Ho chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i No vax". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) "Sono contrario a ogni restrizione di libertà per i. Abbiamoagli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile. Hoalla possibilità di fare unper i No vax". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Occhiuto: “Differire di 15 giorni la riapertura delle scuole. Ho chiesto al governo lockdown selettivo per i… - CCKKI : #Covid #Calabria, #Occhiuto: 'Voglio #lockdown selettivo, i #novax stiano a casa. Ho fatto la ‘#zonarossa’ a #Platì… - calabrianewsit : Covid: Occhiuto, in Calabria voglio lockdown selettivo, i no vax stiano a casa - - fisco24_info : Covid Calabria, Occhiuto: 'Voglio lockdown selettivo, i no vax stiano a casa': Il governatore: 'Ho fatto la ‘zona r… - sulsitodisimone : Covid Calabria, Occhiuto: 'Voglio lockdown selettivo, i no vax stiano a casa' -