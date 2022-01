Covid, nuovo record di contagi in Francia: 350mila casi in 24 ore. In Gran Bretagna sono ancora in calo: 120mila, ma 379 morti (Di martedì 11 gennaio 2022) nuovo record di contagi in Francia, dove sono stati registrati 350.000 nuovi casi in 24 ore. Intanto in Gran Bretagna ne sono stati registrati 120.281, in calo rispetto ai 142.224 di ieri, ma con un balzo di 379 decessi. In Francia è stato il ministro della Salute Olivier Véran ad anticipare il bollettino giornaliero davanti all’Assemblée Nationale. Ieri i contagi erano stati 93.000, un numero relativamente basso che riflette, come ogni lunedì, il minor numero di tamponi della domenica. “Anche il sistema ospedaliero – ha continuato Véran – è messo a dura prova. Ci sono 22mila pazienti ricoverati per Covid, 3.900 in terapia intensiva in un periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)diin, dovestati registrati 350.000 nuoviin 24 ore. Intanto innestati registrati 120.281, inrispetto ai 142.224 di ieri, ma con un balzo di 379 decessi. Inè stato il ministro della Salute Olivier Véran ad anticipare il bollettino giornaliero davanti all’Assemblée Nationale. Ieri ierano stati 93.000, un numero relativamente basso che riflette, come ogni lunedì, il minor numero di tamponi della domenica. “Anche il sistema ospedaliero – ha continuato Véran – è messo a dura prova. Ci22mila pazienti ricoverati per, 3.900 in terapia intensiva in un periodo ...

