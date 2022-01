Covid, nuovo picco di casi in Veneto: 21.504 nelle ultime 24 ore (Di martedì 11 gennaio 2022) commenta Il Veneto torna a superare nelle ultime 24 ore il tetto dei 21mila contagi da coronavirus, stabilendo un nuovo picco. L'ultimo bollettino della Regione dà conto infatti di 21.504 positivi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) commenta Iltorna a superare24 ore il tetto dei 21mila contagi da coronavirus, stabilendo un. L'ultimo bollettino della Regione dà conto infatti di 21.504 positivi, ...

