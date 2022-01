Covid, news. Oms: "Entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron". LIVE (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa in un briefing sull'andamento della pandemia del Vecchio Continente. Il premier Draghi: "Anno da affrontare con fiducia e unità. Cauti ma basta chiusure, hanno colpito i ragazzi". Bianchi: "6% prof e 4,5% studenti assenti perché positivi". Speranza: "Non vaccinati poco più del 10% degli over12". Locatelli: "Con booster coperti da Omicron all'88%. Falso che Omicron non pericolosa, può essere fatale". Debutta il Super green pass anche su bus e treni Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa in un briefing sull'andamento della pandemia del Vecchio Continente. Il premier Draghi: "Anno da affrontare con fiducia e unità. Cauti ma basta chiusure, hanno colpito i ragazzi". Bianchi: "6% prof e 4,5% studenti assenti perché positivi". Speranza: "Non vaccinati poco più del 10%over12". Locatelli: "Con booster coperti daall'88%. Falso chenon pericolosa, può essere fatale". Debutta il Super green pass anche su bus e treni

