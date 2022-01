Covid, news. Indici record dalla risalita della curva nella quarta ondata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Processati 1.375.514 tamponi. In aumento intensive (+71) e ricoveri (+727). Il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge: "Entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron". Secondo i dati Agenas, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto con pazienti Covid nei reparti sale al 26% e cresce in 5 regioni. Stabile al 17% l'occupazione delle terapie intensive Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Processati 1.375.514 tamponi. In aumento intensive (+71) e ricoveri (+727). Il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge: "Entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron". Secondo i dati Agenas, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto con pazientinei reparti sale al 26% e cresce in 5 regioni. Stabile al 17% l'occupazione delle terapie intensive

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Cagliari - Bologna 2 - 1: un'altra rimonta dei sardi, Pereiro li trascina a un punto dalla zona salvezza Scelto obbligate, invece, per Mihajlovic che deve fare a meno di 11 giocatori tra positivi al covid, infortunati e convocati per la coppa d'Africa. Con un solo allenamento nelle gambe, le buone ...

Giulia De Lellis, compleanno amarissimo: 'Sto cercando di rimanere tranquilla!' IL POST 'Nonostante avessi fatto 38394849 tamponi rapidi , al primo molecolare sono risultata positiva ' così Giulia De Lellis comunica ai suoi follower di aver contratto il covid . Tramite una storia Instagram, l'influencer posta una foto dove appare desolata e nella didascalia scrive: 'Vi lascio immaginare il mio stato... Torno presto'. Leggi anche - E aggiunge: ' ...

Covid, news. Indici record dalla risalita della curva nella quarta ondata Sky Tg24 Concerti, oltre i tamponi: ecco i segugi anti-covid Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting ...

