Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022: 12.788 nuovi casi positivi e 43 decessi (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid, il bollettino dei contagi di oggi martedì 11 gennaio del Lazio: su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 tamponi antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788 nuovi casi ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022), ildei contagi di11del: su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 tamponi antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788...

Advertising

NicolaPorro : ?? Paolo Becchi e Giovanni Zibordi ci raccontano come la mortalità in #Europa nel 2021 sia peggiorata in modo dramma… - repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni [dal nostro corrispondente Antonello Guer… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Agenzia_Ansa : L'allarme della Fipe: 'Nelle città d'arte e nei centri storici, la situazione è tornata di grandissima crisi. Nel 2… - mcaratozzolo58 : RT @filipio_: Nel periodo peggiore del #covid, secondo i 'bene informati' venivano falsificate migliaia di autopsie, e oggi non si è riusci… -