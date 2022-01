Covid, muore a 17 anni dopo giorni in terapia intensiva: non si era potuto vaccinare (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta Emanuelle Alessandro Pandele, il giovane di 17 anni si è spento dopo giorni di ricovero all'ospedale Torrette di Ancona. Il 17enne, originario di Montecassiano, in provincia di Macerata, era affetto da patologie... Leggi su europa.today (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta Emanuelle Alessandro Pandele, il giovane di 17si è spentodi ricovero all'ospedale Torrette di Ancona. Il 17enne, originario di Montecassiano, in provincia di Macerata, era affetto da patologie...

Advertising

FratellidItalia : L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia evidenzia la drammatica situazione delle prestazioni ospedal… - giuppyglobo : @SabrinaDiCeles1 @ilmessaggeroit Forse non hai capito tu! Fanno sciacallaggio quotidiano da quando c'è sto cazzo di… - Lamda04174428 : Anzi, dirò di più, questo avviene anche nella registrazione dei decessi: se il paziente entra in ospedale per tutt’… - marcomorini72 : RT @icebergfinanza: Mentre giornalisti e troupe televisive girano indisturbati per le terapie intensive, qualcuno muore... Ci stiamo incazz… - larsenaleb : L'ho sentito, ha portato l'esempio che fino ad oggi, se uno fa un incidente in auto o moto, arriva in ospedale gli… -