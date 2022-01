Covid, l’industria del preservativo affossata dal lockdown (Di martedì 11 gennaio 2022) Karex, azienda malese che produce uno su cinque dei preservativi in circolazione, ha accusato il colpo. E si reinventa fabbricando guanti di lattice Leggi su vanityfair (Di martedì 11 gennaio 2022) Karex, azienda malese che produce uno su cinque dei preservativi in circolazione, ha accusato il colpo. E si reinventa fabbricando guanti di lattice

Ci pensavo proprio oggi: chissà quanti incontri galanti sono saltati per colpa del covid.

Covid, il lockdown affossa l'industria dei preservativi.

Contributi a fondo perduto dal MISE per sostenere la ripresa delle attività più colpite dal Covid: 60 milion…

Si sa che Big Pharma è qui per far soldi e nient'altro, così come per ogni industria.

