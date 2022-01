Covid Lazio, altri 43 morti: 12mila nuovi casi, terapie intensive a quota 196 (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid Lazio, pubblicato poco fa dalla Regione il bollettino odierno con i dati giornalieri. Colpisce senza dubbio il numero dei decessi, ben 43, che tuttavia recupera “notifiche arretrate dei giorni precedenti” come spiegano dalla stessa Regione Lazio. In salita anche il numero assoluto dei contagi, come ormai siamo abituati da giorni, che toccano nuovamente quota 12.000 (12.788 per la precisione). Oltre 1.500 i ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11% mentre i casi a Roma città sono a quota 5.336. Il bollettino dalle Asl del Lazio Vediamo ora i singoli dati comunicati dalle Asl territoriali. La Asl Roma 1 registra 1.972 nuovi casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022), pubblicato poco fa dalla Regione il bollettino odierno con i dati giornalieri. Colpisce senza dubbio il numero dei decessi, ben 43, che tuttavia recupera “notifiche arretrate dei giorni precedenti” come spiegano dalla stessa Regione. In salita anche il numero assoluto dei contagi, come ormai siamo abituati da giorni, che toccano nuovamente12.000 (12.788 per la precisione). Oltre 1.500 i ricoverati (+65), 196 le(-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11% mentre ia Roma città sono a5.336. Il bollettino dalle Asl delVediamo ora i singoli dati comunicati dalle Asl territoriali. La Asl Roma 1 registra 1.972...

